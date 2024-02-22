Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan Havacılık Fabrikası'nda, Tu-160'in güncellenmiş versiyonu olan Tu-160M stratejik bombardıman uçağını inceledi.
İnceleme sonrası Putin, "Beyaz Kuğu" adı verilen uçakla uçuş gerçekleştirdi.
Bombardıman uçağıyla uçtu
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin'in "Tu-160M" ile uçmasının görüntüleri paylaşıldı.
NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti.
Uçağın rotası 'askeri sır'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.
Ses hızını geçme kapasitesine sahip
Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.
Putin: Teknoloji mükemmel
Uçuşla ilgili deneyimini paylaşan Putin, Rus basınının aktardığına göre şunları söyledi:
Teknoloji mükemmel. (Uçak) Gerçekten yeni nesil. Uçağın komutanına söylediğimi şimdi de Savunma Bakanlığı komutanlarına tekrar söyleyeceğim: Uçağı elbette Silahlı Kuvvetlere kabul edebilirsiniz.
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