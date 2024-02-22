Rusya Devlet Başkanı Putin, bombardıman uçağı Tu-160M ile uçtu Putin, yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtilen uçuş sırasında yeni hava aracını deneyimledi. Rus lider, "Teknoloji mükemmel. Gerçekten yeni nesil" dedi.

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AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan Havacılık Fabrikası'nda, Tu-160'in güncellenmiş versiyonu olan Tu-160M stratejik bombardıman uçağını inceledi.

İnceleme sonrası Putin, "Beyaz Kuğu" adı verilen uçakla uçuş gerçekleştirdi.

Bombardıman uçağıyla uçtu

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin'in "Tu-160M" ile uçmasının görüntüleri paylaşıldı.

NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti.

Uçağın rotası 'askeri sır'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.

Ses hızını geçme kapasitesine sahip

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

Putin: Teknoloji mükemmel

Uçuşla ilgili deneyimini paylaşan Putin, Rus basınının aktardığına göre şunları söyledi: