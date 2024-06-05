Rusya Devlet Başkanı Putin, çelik yelek giymeye başladı Rus lider, bir süredir halka açık etkinliklere çelik yelekle katılıyor. Dünya çapında yaşanan saldırılar, Kremlin'i harekete geçirdi.

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ensonhaber.com

Moskova'daki güvenlik otoriteleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel güvenliğini sessiz sedasız artırdı.

Putin'e ilişkin görüntüleri inceleyen uzmanlar, Rus liderin kurşun geçirmez yelek giydiğini söylüyor.

Rus basını, Devlet Başkanı Putin'i çevreleyen sıkı güvenlik önlemlerinin, "benzeri görülmemiş bir düzeye çıkarıldığını" bildirdi.

Artan saldırılar Rusya'yı alarma geçirdi

Ukrayna savaşı nedeniyle halihazırda alarm seviyesini yükselten Kremlin'in, Avrupa ve Asya'da üst düzey siyasi figürlere yönelik artan saldırıların ardından düğmeye bastığı belirtiliyor.

Bu kapsamda Vladimir Putin'in güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkat çekildi.

"Kremlin, Putin'in güvenliğini çok ciddiye alıyor"

9 Mayıs'taki Zafer Günü geçit törenine katılan ve ismi açıklanmayan bir Rus yetkili, The Moscow Times'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Kremlin, Vladimir Putin'in güvenliğini çok ciddiye alıyor. Görünür ve görünmez muhafızlardan oluşan bir ordu onu koruyor.

Sabotaj girişimi endişesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Putin hakkındaki yakalama kararı, Ukrayna'nın İHA'larla sabotaj girişimleri ve diğer saldırı risklerinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Moskova yönetiminin, özellikle 2022'de Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin öldürülmesinin ve geçen ay Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişiminin ardından alarm seviyesini artırdığına işaret edildi.

Güvenlik Servisi tavsiye etti, Putin 'tamam' dedi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 2023'ten bu yana halka açık etkinliklerde çelik yelek giydiği notu paylaşıldı. Habere göre; Putin, Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'nin "güçlü tavsiyesi" üzerine bu adımı attı.

Putin'in, bu yıl Zafer Günü'nün kutlandığı etkinliklerde ceketinin altına kurşun geçirmez yelek giydiği hatırlatıldı.