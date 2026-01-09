Rusya: Putin'in konutuna yapılan saldırıya füzeyle cevap verdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya, 29 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna Ukrayna tarafından bir İHA saldırısı düzenlendiğini öne sürmüştü.

Saldırının ardından tutumlarını değiştireceklerini ve misilleme yapacaklarını duyuran Rusya'dan açıklama geldi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

"UKRAYNA'DAKİ KRİTİK HEDEFLERE BÜYÜK SALDIRI"

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verildi.

"İHA ÜRETİM TESİSLERİ VE ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI"

Saldırının hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Hedefler arasında terör saldırısında kullanılan İHA'ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksini destekleyen enerji altyapısı yer alıyordu. Suçlu Ukrayna rejiminin hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer aldı.

PUTİN'İN KONUTUNA SALDIRI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna, 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da saldırı girişimi konusunda Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktararak, "Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net şekilde ifade edilmiştir." demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde kullanılan Ukrayna insansız hava aracına dair elde edilen teknik bulguların ABD'li yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.