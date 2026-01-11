Rusya: Zaporijya’da Belogorye kontrol altına alındı

- Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'daki Belogorye'nin kontrol altına alındığını açıkladı.
- Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerleme kaydettiğini belirtti.
- Geçen hafta da farklı bölgelerde 5 yerleşim yeri ele geçirildiği duyurulmuştu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephe hatlarında ilerleme kaydettiği belirtildi. Açıklamada, farklı yönlerde operasyonların sürdüğü ifade edildi.
"AKTİF VE KARARLI EYLEMLER SONUCU ELE GEÇİRİLDİ"
Bakanlık açıklamasında, Dnepr askeri grubu birliklerinin yürüttüğü operasyonlara değinilerek, “Aktif ve kararlı eylemler sonucunda Zaporijya bölgesinde yer alan Belogorye yerleşim yeri kontrol altına alındı.” denildi.
GEÇEN HAFTA 5 YERLEŞİM BİRİMİ DUYURULMUŞTU
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta da Sumi, Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde toplam 5 yerleşim yerinin kontrolünün ele geçirildiğini kamuoyuna duyurmuştu.