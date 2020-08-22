Rusya'da kaplanın balıkları alıp kaçtığı anlar kamerada

Nehir kenarına gelen bir kaplan, iki kişiye ait olan balık dolu kovayı alarak kayıplara karıştı.

Rusya’nın doğusunda yer alan Primorski bölgesindeki nehir kıyısında balık avlayan iki kişi, bir kaplanla karşılaştı.

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde yaşayan Amur (Sibirya) türü olan kaplan ise bir süre balıkçıları uzaktan seyretti.

"GİT BURADAN"

Kaplandan korkan kişiler otomobile binerek içeride bekledi. Ancak daha sonra birisi dışarı çıkarak kaplanı video kayda almaya başladı ve bu sırada da “Kedicik, biz burada balık avlıyoruz. Haydi git buradan” diye seslendi.

BALIKLARI ALIP KAÇTI

Daha sonra ise kaplan, içi balık dolu kovayı ağzıyla tutup götürerek oradan uzaklaştı.