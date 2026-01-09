Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 4 ölü, 22 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, barış için uluslararası çabalara rağmen iki taraflı saldırılar yoğun şekilde devam ediyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

4 ÖLÜ VE 22 YARALI

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, başkente yönelik düzenlenen saldırının sonuçları hakkında bilgi verdi.

"ELEKTRİK VE SU KESİNTİLERİ"

Rus ordusunun kentin farklı semtlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini, saldırıda kritik altyapıların da hedef alındığını bildiren Kliçko, "Şehrin bazı bölgelerinde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor." ifadesini kullandı.

KRİTİK ALTYAPIYA SALDIRI İDDİASI

Yerel basında da Ukrayna'nın Lviv kentindeki bir kritik altyapısına "Oreşnik" balistik füze sistemleri ile saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Saldırının, Oreşnik tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Askeri yetkililer bilgi verecektir. Ekipler, kritik altyapı tesisine ulaştı. Tüm ilgili birimler, olay yerinde çalışıyor, yangın söndürülüyor. Şu an itibarıyla can kaybı bilgisi yok. Kentteki sivil tesisler ve konut binaları hasar görmedi." değerlendirmesinde bulundu.

36 FÜZE VE 242 İHA KULLANILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, bu gece 36 füze ve 242 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu saldırıda 13 "Iskander" balistik füzesi, 22 "Kalibr" seyir füzesini kullandığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan 1 adet orta menzilli balistik füzenin de Ukrayna'ya fırlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 242 İHA ile 18 füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, saldırının "ana hedefinin" başkent Kiev'in olduğu bildirildi.