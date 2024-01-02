Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı dalgası: Polonya'nın F-16'ları havalandı Varşova yönetimi, Rusya'nın saldırılarının ardından alarm durumuna geçti. Savaş jetleri, Ukrayna sınırında devriyeye başladı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı sırasındaki çatışmalar, 2024'te de devam ediyor.

Bu ülkelerin devlet başkanları Vladimir Putin ve Vladimir Zelensky, savaş alanında mücadelelerini sürdürecekleri yönünde ifadeler kullandı.

Kiev'den yapılan açıklamada, Rus ordusunun hava saldırılarında can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıya uğrayan 6 farklı bölgede çalıştığını duyurdu.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırı dalgası sırasında F-16 savaş uçaklarını ve bir hava tankerinin göklerde olduğunu açıkladı. Uçakların, Ukrayna sınırına gönderildiği belirtildi.

Polonya'da alarm

Bu gelişme, Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir füzenin, Ukrayna topraklarına tekrar düşmeden önce, üç dakika boyunca Polonya hava sahasına girmesinden sonra yaşandı.

Polonya ordusu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla iki çift F-16 savaş uçağı ve bir müttefik hava tankeri faaliyete geçirildi.

Polonyalı yetkililer tarafından konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.