Rutte: ABD’ye yönelik bir saldırıda NATO müttefikleri yanında olur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rutte, NATO’nun kolektif savunma ilkesine bağlılığını yineledi.

"ABD NATO'YA BAĞLI, SORUN SAVUNMA HARCAMALARIYDI"

Rutte, Avrupa kamuoyuna her fırsatta ABD’nin NATO’ya olan bağlılığını anlattığını ifade ederek ittifak içinde tartışma yaratan asıl konunun, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının yetersizliği olduğunu söyledi. Bu durumun, Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde ele alındığını ve çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

TRUMP'IN ŞÜPHELERİNE YANIT

ABD Başkanı Trump’ın, olası bir saldırı durumunda Avrupa’nın ABD’ye destek verip vermeyeceğine dair şüphe dile getirmesine değinen Rutte, müttefiklerin geçmişte bunu defalarca kanıtladığını vurguladı.

“Yardım için koşacaklar. Nitekim Afganistan’da da koştular.” diyen Rutte, NATO operasyonlarında Avrupalı askerlerin ağır bedeller ödediğine dikkat çekti.

"AFGANİSTAN'DA ORTAK BEDEL ÖDENDİ"

Rutte, Afganistan’daki NATO misyonunu hatırlatarak, “Hayatını kaybeden her Amerikalı asker için başka bir NATO ülkesinden; özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesine dönememiş bir asker vardı.” ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE YANINIZDA OLACAĞIZ"

NATO Genel Sekreteri Rutte, açıklamasını net bir mesajla tamamladı:

“ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.”