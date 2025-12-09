Şam’daki Mezze Askeri Havaalanı’na havanlı saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’nin başkenti Şam’daki Mezze Askeri Havaalanı, kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen havan saldırısının hedefi oldu. Suriye basınının askeri kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, havaalanının çevresine üç havan mermisi isabet etti.

CAN KAYBI VE HASAR YOK

Yetkililer, saldırının ardından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı veya maddi hasar olmadığını açıkladı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik birimi sevk edilerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

İSRAİL ŞÜPHESİ

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturma sürüyor. Yerel kaynaklar ise saldırı sırasında Şam kırsalı üzerinde İsrail’e ait olduğu öne sürülen insansız hava araçlarının uçuş yaptığını iddia etti.

Saldırının arkasındaki aktörler henüz belirlenmemişken, bölgedeki askeri hareketlilik ve hava sahasında yaşanan yoğunluk, Şam çevresindeki gerginliği yeniden gündeme taşıdı.