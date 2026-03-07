Şara ve Canbolat’tan Suriye–Lübnan koordinasyonu vurgusu

Ahmed Şara ile Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ulusal Haber Ajansı (NNA)’nın haberine göre görüşmede, Lübnan’da ve bölgesel cephelerde hızla değişen güvenlik ortamı çerçevesinde son gelişmeler değerlendirildi.

"KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ ŞART"

Görüşmede iki lider, bölgede ortaya çıkan tehditlere karşı etkili mücadele için Suriye ve Lübnan hükümetleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar, özellikle bölgesel gerilimin arttığı bir dönemde siyasi ve güvenlik alanındaki temasların sürdürülmesinin önemine işaret etti.

LÜBNAN HÜKÜMETİYLE DAYANIŞMA MESAJI

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın kısa süre önce Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmesinde de İsrail’in artan saldırıları karşısında Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ettiği hatırlatıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, 2 Mart’ta Lübnan’dan atılan füzelerin tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde alarm sirenlerinin devreye girdiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından İsrail ordusu, başkent Beyrut dahil olmak üzere Lübnan’ın çeşitli bölgelerine havadan ve denizden saldırılar düzenlediğini duyurmuş, kara operasyonunun kapsamının da genişletildiğini bildirmişti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 217’ye yükseldiğini, 798 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bölgede yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik durumunun kırılganlığını koruduğu belirtiliyor.