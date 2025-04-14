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Haber Merkezi

Katy Perry uzaya gitti...

Yolculuk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlandı.

Ünlü ismin yer aldığı bu yolculukta kendisine; Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler eşlik etti.

Tamamı kadından oluşan mürettebatın uzaya gidip dönmesi, 1963'ten bu yana ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin uzaya çıkışı olarak adlandırıldı.

10 DAKİKA SÜRDÜ

NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketle yapılan yolculuk, 10 dakika sürdü.

Deniz seviyesinden 100 kilometre yükseklikte bulunan Karman Hattı, Dünya atmosferi ve uzay arasındaki sınır olarak kabul ediliyor.

SINIRI GEÇENLER "ASTRONOT" OLARAK KABUL EDİLİYOR

Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapan ve uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçen New Shepard adlı roket, ses hızının 3 katından daha fazla bir hıza ulaştı.

Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

60 YIL SONRA BİR İLK

60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katıldı.

Son olarak 1963 yılında Rus asıllı astronot Valentina Tereshkova uzaya çıkmıştı.

ASTRONOT GİBİ EĞİTİM ALDILAR

Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat, bu tarihe geçen uçuş için büyük bir hazırlık yaptı.

BlueOrigin tarafından yapılan paylaşımda, ünlü isimlerin astronot dersleri aldığı öğrenildi.

AP'ye açıklamalarda da bulunan Amerikalı şarkıcı Katy Perry “Her gün kendime 'Cesursun, yüreklisin, gelecek nesil için çok farklı insana ilham vermek için bunu yapıyorsunuz, özellikle de genç kızlara' diyorum." dedi.

Şarkıcı, sosyal medya hesabında eğitimlerden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"Uzay eğitimindeyim ve sindirilecek çok şey var. Neredeyse günü bitirdik ve bize kapsülü gösterdiler ve başka bir kapsülde simülasyonlar gerçekleştiriyoruz. Kapsülün adı Tortoise (kaplumbağa)" diyen Perry daha önce yaptığı açıklamalarda "Bana uzaya giden ilk kadın mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz, size inanırdım... Çocukken hayal gücümün erişemediği hiçbir şey yoktu." ifadelerini kullanmıştı.