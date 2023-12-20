Şi Cinping'den Joe Biden'a: Çin ile Tayvan tekrar birleşecek Çin lideri Şi, ABD'li mevkidaşı Biden'a Tayvan konusunda uyarıda bulundu. Şi, ada ile barışçıl bir şekilde birleşmek istediklerini söyledi.

ensonhaber.com

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, ada ile birleşmek istediğini söylüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini Tayvan ile birleştirme sözü verdi.

Şi, San Francisco'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı son zirve sırasında Amerikalı muhatabına, Pekin'in Tayvan'ı Çin ana karasıyla yeniden birleştireceğini söyledi ancak zamanlamasına henüz karar vermediklerini belirtti.

Biden'a söyledi: Tayvan'ı barışçıl yollarla almak istiyoruz

ABD basınından NBC'nin haberine göre, Şi, Amerikalı ve Çinli yetkililerin katıldığı toplantıda Biden'a, Çin'in tercihinin "Tayvan'ı zorla değil barışçıl bir şekilde almak" olduğunu anlattı.

Zaman çizelgesine ret

Çin lideri, ABD askeri yetkililerin, "Şi'nin Tayvan'ı 2025 veya 2027'de almayı" planladığı yönündeki kamuoyu tahminlerine de atıfta bulunarak, bir zaman çerçevesi belirlemediklerini ve bu görüşlerin hatalı olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı'ndan 'birleşme hedefini' desteklemesini istediler

Çinli yetkililerin ayrıca, zirve öncesinde Biden'ın toplantının ardından "ABD'nin, Çin'in Tayvan'la barışçıl birleşme hedefini desteklediğini Tayvan'ın bağımsızlığını ise desteklemediğini" belirten bir basın açıklaması yapmasını istedi.

Şi Cinping'in, Joe Biden'a yönelik "özel uyarısının", ABD'li yetkililerin dikkatini çektiği aktarıldı.

Çin'in, son dönemde Tayvan'a yönelik "daha agresif" tavırlar sergilediğine de vurgu yapıldı.

"Açık sözlü ve samimiydi"

Biden-Şi diyaloğuna tanıklık edenlerin, Çin liderini "açık sözlü" ve "samimi" olarak nitelendirirken, "çatışmacı" bir üslup benimsediğini söyledikleri notu paylaşıldı.

Söz konusu diyaloğa aşina olan bir ABD'li yetkili, "Üslubu her zamankinden farklı değildi. Tayvan'a karşı her zaman sert bir çizgisi var." dedi.