Sınırda gerilim: İsrail ve Lübnan, karşılıklı saldırılar düzenledi Hizbullah, İsrail'in askeri üssüne saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu.

AA

Lübnan ile İsrail arasında tansiyon yeniden yükseldi.

İsrail'e ait askeri nokta, Lübnan'ın güneyinden Hizbullah tarafından saldırıya uğradı.

Buna karşılık, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah hedefini vurduğu bildirildi.

Karşılıklı saldırılar düzenlendi

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Hanita askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Ramya beldesi çevresinde Hizbullah'a ait hedefleri ve askeri altyapıyı vurduğu kaydedildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 134 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Hizbullah: Lübnan'daki savaşın durması için Gazze'deki savaş durmalı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail ile Lübnan'daki savaşın durabilmesi için önce Gazze'deki savaşın durması gerektiğini belirtti.

Kasım'ın yeni yıl arifesinde Lübnan'ın güneyindeki son duruma ilişkin açıklaması, Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından paylaşıldı.

İsrail'in, savaşın tam ortasında olan kuzeydeki İsrailli yerleşimcileri bu bölgeye geri döndüremeyeceğini kaydeden Kasım, şu ifadeleri kullandı:

(İsrail) Ne bu savaşta ne de savaşın sonunda bir zafer elde edecek. Lübnan'daki savaşın durabilmesi için öncelikle Gazze savaşının durması gerekiyor.



Lübnan'da sivillere yönelik bombardımanın devam etmesi, tepkinin, İsrail saldırganlığıyla orantılı şekilde daha güçlü olacağı anlamına geliyor.

Çatışmalar aylardır devam ediyor

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 134 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)