Slovakya: Ukrayna'ya MiG-29 uçaklarını teslim ettik

Slovakya, Kiev yönetimine hava gücü sağladı.
Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Sovyet yapımı 13 "MiG-29" tipi savaş uçağını Ukrayna'ya gönderdiklerini söyledi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Nad, uçakların tamamının güvenli şekilde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.
Bakan Nad, Twitter'dan yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının 4'ünün geçen ay gönderildiğini hatırlatarak, tüm sevkiyatın tamamlandığını bildirdi.
"Ukrayna'nın yanındayız"
Sovyet yapımı 13 jetin güvenli şekilde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiğini kaydeden Nad, şöyle dedi:
Doğru tarafta olmaktan, hayat kurtarmak için doğru şeyi yapmaktan gurur duyuyoruz. Ukrayna'nın yanındayız.
9 uçak kara yoluyla taşındı
Nad, 9 uçağın güvenlik açısından kara yoluyla taşındığını, Ukrayna'nın uçakların bakım ve onarımını yapabilecek durumda olduğunu belirtti.
Ukrayna'ya hibeye yeşil ışık
Slovakya, Eylül 2022’de kullanımdan kaldırdığı Sovyet yapımı 13 "MiG-29" tipi jeti, Ukrayna'ya hibe etme düşüncesine yeşil ışık yakmıştı.
17 Mart'ta bu savaş uçaklarının Kiev yönetimine verilmesi kararının meclisten geçmesinin ardından ilk sevkiyat 23 Mart'ta gerçekleştirilmişti.