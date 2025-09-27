Sosyal medyayı 'savaş aracı' olarak niteleyen Netanyahu'dan 'TikTok'tan sonra sıra X'te' mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gitti.

Burada katıldığı bir programda konuşan Netanyahu, X şirketinin sahibi Elon Musk ile görüşeceklerini söyledi.

"SAVAŞ ARAÇLARINI KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

ABD'deki taban desteklerini güvence altına almaları gerektiğini ifade eden Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir." dedi ve sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğuna işaret etti.

"ELON İLE KONUŞMALIYIZ, O BİR DÜŞMAN DEĞİL, DOST"

Şu anda ABD'de sosyal medya alanındaki en önemli alım işleminin Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta yapıldığını belirten Netanyahu, bunun gerçekleşmesini beklediğini aktardı.

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine de işaret eden Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı.

TİKTOK'TAN SONRA SIRA X'TE

Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajı vererek bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savundu.

TİKTOK'UN ABD'DEKİ OPERASYONLARININ İSRAİL YANLISI ŞİRKETE DEVREDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.