Steve Witkoff ve Jared Kushner İsrail'e gitmiyor

ABD-İsrail, İran arasındaki gerilimler sürerken dikkat çekici bir son dakika geldi.

İsrail'de basın, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadının yarın yapılacak ziyarete gitmeyeceklerini duyurdu.

SON ANDA İPTAL EDİLDİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ziyaretin salı günü (yarın) yapılmasının planlandığını ancak son anda iptal edildiğini duyurdu.

Ziyaretin iptal gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

DİPLOMATİK TEMASLARI GÜÇLENDİRME AMACI TAŞIYORDU

Ziyaret, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü dönemde, iki ülke arasındaki diplomatik temasları güçlendirme amacı taşıyordu.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Witkoff ve Kushner’in programında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerin de yer alması planlanmıştı.

ABD ve İsrail’den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.