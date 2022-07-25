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- Sudan’da bir araç, şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı
Sudan’da bir araç, şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı
Kordofan eyaletinde meydana gelen selde bir araç, vadiyi geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı. Yaşanan olay sonrası 10 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kurtarıldı.
- 25.07.2022 - 12:37
- Güncelleme : 25.07.2022 - 12:48
Sudan’ın Kordofan eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Yetkililer, bir aracın Kordofan eyaletindeki Wad El Melissa vadisinden geçmeye çalışırken sel sularına kapılması sonucu 2’si kadın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
13 kişi kurtarıldı
Olayda sürücü dahil 13 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüde, aracın sel sularına aldırmadan vadiyi geçmeye çalıştığı ancak daha sonra sele kapıldığı görüldü.
Sudan’da bir araç, şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı