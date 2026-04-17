Trump'tan Lübnan ateşkesi açıklaması: Hizbullah düzgün tavır sergilemeli

ABD ile İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, sağlanan ABD-İran ateşkesinin Lübnan'ı bağlamadığını gerekçe göstererek saldırılarını sürdürdü.

İran ile gerçekleştirilen müzakerelerde ikinci toplantının da yapılması beklenirken ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik bir Lübnan açıklaması geldi.

Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

"BÖYLE YAPARLARSA ONLAR İÇİN MUHTEŞEM OLACAK"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflar arasında varılan geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah'ın "bu dönemde güzel ve düzgün bir tavır sergilemesini umduğunu" kaydeden Trump, "Böyle yaparlarsa bu onlar için muhteşem bir an olacak. Artık öldürmek yok. Nihayet barış sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

"LÜBNAN İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Trump, bir başka paylaşımında "Lübnan için tarihi bir gün olmuş olabilir." değerlendirmesinde bulunarak "güzel şeylerin olduğunu" ifade etti.

LÜBNAN ATEŞKESİ

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.