Suriye'den İsrail'e 'topraklarımızdan çekilin' mesajı

İsrail, komşu ülkelere yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Bu ülkelerden biri de Suriye.

İLERLEYİŞ DEVAM ETTİ

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, iki tank ve 14 zırhlı askeri araçtan oluşan İsrail askeri birliği Kuneytra ili kırsalındaki El Şarkiyye köyüne ilerledi.

Haberde, daha önce İsrail güçlerinin Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlediği belirtildi.

ŞAM'DAN 'TOPRAKLARIMIZDAN ÇEKİLİN' ÇAĞRISI

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.