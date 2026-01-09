Suriyeli muhabire canlı yayın sırasında tank çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de yürekleri ağıza getiren görüntü...

Şam yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği tahliye süresinin dolması ve bölgede askeri hareketliliğin artmasıyla birlikte sahadan sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bölgedeki gelişmeleri anbean aktarmak için Halep’in stratejik noktalarından Layramoun Kavşağı'nda bulunan Syria TV muhabiri Ammar Jaber, canlı yayın sırasında ölümle burun buruna geldi.

TANK ÇARPTI

Halep kırsalındaki askeri hareketliliği izleyiciye aktaran gazeteci, arkasından gelen tankın çarpmasıyla bir anda yere yığıldı.

O dehşet anları, televizyon ekranlarına saniye saniye yansıdı.

STÜDYODA KORKU DOLU ANLAR

Stüdyodaki sunucunun endişeli bir şekilde "Ammar neler oluyor? İyi misin?" soruları duyulurken, saniyeler sonra ekrana dönen Jaber, olayın bir "tank kazası" olduğunu belirtti.

Muhabir, "Allah’a şükürler olsun, sadece bir tank kazasıydı. Bacağım yere çarptı ama iyiyim." diyerek yayını sürdürdü.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.