Tel Aviv Belediye binası, Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Binanın Lübnan bayraklı hali için, "Önce insanlık. Tel Aviv'in kalbinden Beyrut'a barış" notu düşüldü.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda yaşanan korkunç patlama sonrası gözler İsrail'e çevrildi.

Patlamanın bir saldırı olduğu ve bunun arkasında İsrail olabileceği yorumları yapıldı.

İsrailli yetkililerin yaptığı açıklama ve bu ülkenin basınında çıkan haberlerde ise patlamayla ilgili Hizbullah işaret edildi.

BELEDİYE BİNASINA LÜBNAN BAYRAĞI YANSITILDI

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ülke tarihinde ilk kez Tel Aviv Belediye binası, Lübnan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı. Söz konusu fotoğraf, İsrail'e ait Twitter hesabından paylaşıldı.

İSRAİL "ÖNCE İNSANLIK" DEDİ

Mesajda, "Lübnan halkıyla ve özellikle de liman patlaması trajedisinin ardından Beyrut halkıyla dayanışma içindeyiz. Önce insanlık. Tel Aviv'in kalbinden Beyrut'a barış..." ifadelerine yer verildi.

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