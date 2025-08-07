Temmuz 2025, dünyada en sıcak üçüncü temmuz oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), temmuz ayında küresel ortalama yüzey ve deniz sıcaklığına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2025, küresel ortalama sıcaklıklar açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı oldu ve bu ayda ortalama yüzey sıcaklığı 16,68 derece olarak ölçüldü.

Söz konusu ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemindeki temmuz ayları ortalamasının 0,45 derece üzerinde seyrederken, sanayi öncesi dönem ortalamasını da 1,25 derece aştı.

Temmuz 2025, rekor sıcaklıkların görüldüğü 2023 ve 2024'teki temmuz aylarına kıyasla sırasıyla 0,27 ve 0,23 derece daha soğuk geçti.

TEMMUZDA SICAKLIK ORTALAMANIN ÜZERİNDE SEYRETTİ

Bu kapsamda, temmuzda dünya çapındaki rekor sıcaklıklardan "hafif bir rahatlama" yaşandı. Ancak, Ağustos 2024-Temmuz 2025 dönemini kapsayan 12 aylık küresel ortalama sıcaklıklar 1991-2020 döneminin 0,65 derece ve sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,53 derece üzerinde ölçüldü.

AVRYUPA'DA DÖRDÜNCÜ EN SICAK TEMMUZ OLDU

Geçen ay, Avrupa'da ortalama kara sıcaklığı 21,1 dereceyle 1991-2020 dönem ortalamasının 1,3 derece üzerinde gerçekleşirken, Avrupa'da kayıtlardaki dördüncü en sıcak temmuz yaşandı.

Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Norveç'in dahil olduğu İskandinavya bölgesi, temmuzda Avrupa'da en belirgin ortalamanın üzerinde hava sıcaklıklarının görüldüğü bölge oldu ve sıcak hava dalgası koşulları özellikle İsveç ve Finlandiya'yı etkisi altına aldı.

TÜRKİYE'DE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Güneydoğu Avrupa sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalırken, Türkiye'de Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ EN YÜKSEK SICAKLIOK DEĞERİ ÖLÇÜLDÜ

Avrupa dışında, Himalayalar, Çin ve Japonya'da sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyretti.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları ise geçen ay 20,77 dereceye ulaştı ve böylece kayıtlardaki üçüncü en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü.

"DURUM DAHA KÖTÜ OLABİLİR, BUNA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

C3S Direktörü Carlo Buontempo, verilere ilişkin değerlendirmesinde, son iki yıldaki temmuz ayı sıcaklık rekorlarına bu yıl temmuzda "şimdilik" ara verildiğini belirterek, "Bu durum, iklim değişikliğinin durduğu anlamına gelmiyor. Geçen ay boyunca da dünyada giderek artan ısınmanın, aşırı sıcaklıklar veya seller gibi yıkıcı etkilerine şahit olmaya devam ettik. Atmosferdeki sera gazı emisyonlarını hızla durdurmazsak sadece yeni sıcaklık rekorları değil, aynı zamanda bu etkilerin daha da kötüleşmesini beklemeliyiz ve buna hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.