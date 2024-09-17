Titan denizaltısının enkazına ilişkin ilk kare paylaşıldı Haziran 2023'te yaşanan Titan Denizaltı faciasında enkaza ait görüntüler, ABD Sahil Güvenlik tarafından ilk kez yayınladı.

Haber Merkezi

Titanic'e yaptığı dalış sırasında parçalanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği Titan Denizaltı felaketi, dünya çapında büyük ses getirmişti.

Yaşanan olay sonrası Titan denizaltısının enkazının, Titanic'in birkaç yüz metre ilerisinde bulunduğu açıklanmıştı.

'KESİN KANITLAR' BULUNDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

22 Haziran 2023'te uzaktan kumandalı bir araçla inceleme yapan ABD Sahi Güvenlik, yapılan incelemeler sonucunda denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) geçirdiğini doğrulayan "kesin kanıtlar" bulduğunu duyurmuştu.

Parçalanan Titan denizaltısının enkazı ilk kez ABD Sahil Güvenlik tarafından paylaşılırken görüntülerin, facianın incelendiği duruşma sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

KUYRUK KISMI ANA GÖVDEDEN TAMAMEN AYRILMIŞ

Söz konusu görüntüler incelendiğinde, denizaltının parçalanmış kuyruk bölümü, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bulanık zemininde yatarken görülüyor.

Denizaltının kuyruk kısmı, ana gövdeden tamamen ayrılırken, gövdenin çevresinde gemiye ait diğer parçalar dağılmış durumda bulunuyor.