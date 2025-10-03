Trump, 100 askeri avukatı geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirdi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminden yeni bir karar geldi.

Karar uzun süredir Trump'ın gündeminde olan göçmenlerle ilgili.

Trump yönetimince Ulusal Muhafızlar ve Ordu Yedek Kuvvetleri avukatlarına 3 Eylül 2025'te gönderilen elektronik postada, yaklaşık 100 ordu avukatının geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirildiği bilgisini geçti.

Görevlendirilen 100 geçici avukatın 50'sinin, eğitimlerinin hemen ardından yaklaşık altı aylık bir göreve başlayacağı belirtildi.

Söz konusu elektronik postada göreve ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedilerek, "Bu görev, yüksek tempolu, ulusal öneme sahip bir ortamda adli deneyim kazanma fırsatı sunuyor." ifadesi kullanıldı.

600 ASKERİ AVUKAT GÖREV ALIYOR

Trump yönetimi, toplamda 600 askeri avukatın göçmenlik mahkemelerinde görev almasını hedefliyor.

Bir grup ordu avukatının 6 Ekim 2025'te, diğer grubun ise önümüzdeki aylarda söz konusu göreve ilişkin eğitime başlaması planlanıyor.

"DENEYİMLİ YARGIÇLAR İŞTEN ÇIKARILDI"

Ancak uzmanlar karmaşık ve teknik boyutlarıyla bilinen göçmenlik davalarının deneyimsiz hakimlere bırakılmasının yargı sürecine zarar verebileceğinden endişe duyuyor.

Emekli ordu avukatı yarbay Margaret Stock, "Birçok deneyimli yargıcı işten çıkarıyorlar, önceden haber vermeden işlerine son veriyorlar, ancak yine de personel eksikliği olduğunu iddia ederek bu askeri avukatların devreye girip görevi devralması gerektiğini söylüyorlar." yorumunu yaptı.

Göçmenlik hukukunun "son derece teknik ve karmaşık" bir konu olduğunu belirten Stock, ayrıca bu hukuk dalının "kendine özgü bir terminolojisi ve kuralları" olduğunu vurguladı.

ABD’de göçmenlik mahkemelerindeki dava sayısı son dört yılda iki katına çıkarak 3,4 milyona ulaştığı ve bu yoğunluk nedeniyle yargıç başına yüzlerce hatta binlerce dosya düştüğü kaydediliyor.