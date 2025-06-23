Trump: İran'daki nükleer tesislerin 'yok edildiğini' söylemek doğru olur

İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran- İsrail savaşı 11. gününde de devam ediyor...

ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef alarak savaşa dahil oldu.

ABD'li yetkililer, tesislerin yok edilmediği fakat ciddi şekilde hasar aldığını açıklamıştı.

Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla çelişen ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"YOK EDİLDİ DEMEK DOĞRU BİR İFADE"

Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" belirten Trump, "Yok edildi' demek doğru bir ifade." dedi.

Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yeraltı seviyesinde olduğunu ifade ederek "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadesini kullandı.

"NÜKLEER TESİSE CİDDİ ŞEKİLDE HASAR VERİLDİ"

Öte yandan, New York Times'ın (NYT) edindiği uydu görüntülerinde, Fordo tesisinin "destek binası" olarak adlandırılan beyaz renkli ve dışarıda bulunan binasının saldırıda herhangi bir hasar almadığı ve sığınak delici bombanın giriş yerleri ortaya koyulmuştu.

ABD'li bir üst düzey yetkili yaptığı açıklamada, ABD saldırısının Fordo nükleer tesisini yok etmediğini ancak "ciddi şekilde hasar verdiğini" aktarmıştı.

TRUMP, YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞTİ

Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtirken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil çeşitli güvenlik yetkililerinin, bu bölgelerin sadece "hasar aldığını" söylemesi dikkati çekmişti.