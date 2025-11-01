Trump: Kanada Başbakanı Carney benden özür diledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

Trump, görüşmenin olumlu geçtiğini ve Carney'nin yaklaşımının oldukça iyi olduğunu söyledi.

"REKLAM İÇİN ÖZÜR DİLEDİ ÇÜNKÜ TAMAMEN SAHTEYDİ"

Donald Trump, "Reklam için özür diledi çünkü tamamen sahteydi. Ronald Reagan gümrük vergilerini desteklerdi ancak onlar tam tersiymiş gibi göstermeye kalktı." ifadelerini kullandı.

"ARAM ÇOK İYİ, ONU SEVİYORUM"

Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayır ama Carney ile aram çok iyi. Onu gerçekten seviyorum." yanıtını verdi.

TRUMP REKLAM NEDENİYLE TARİFE ORANLARINI ARTTIRMIŞTI

Kanada'da Ontario eyalet yönetimi, eski ABD Başkanı Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu reklam yayımlamıştı.

Buna karşın Trump, reklam nedeniyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını, uygulanan tarife oranını da yüzde 10 artıracağını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ticaret ve gümrük vergilerine ilişkin görüşmelere yeniden başlamaya istekli olduklarını belirtmişti.

Kanada'nın Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford da reklam filmini 27 Ekim itibarıyla yayından kaldırdıklarını açıklamıştı.