Trump: Şi'nin, Putin üzerinde büyük etkisi olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budaştepe'de bir araya gelmesi bekleniyordu.

Yaptığı açıklamada, Putin ile gerçekleştirmeyi planladığı toplantıyı iptal ettiğini bildiren Trump, Asya ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini açıkladı.

"Şİ, PUTİN'İ İKNA EDEBİLİR"

Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Şi'nin Putin'i savaşın sona ermesi için ikna edebileceğini" düşündüğünü söyledi.

Trump, "Bence (Şi'nin) Putin üzerinde büyük etkisi olabilir. Birçok kişi üzerinde büyük etkisi olabilir." diyerek Şi'nin "oldukça büyük bir ülkenin güçlü bir lideri" olduğunu kaydetti.

"RUSYA-UKRAYNA MESELESİNİ KONUŞACAĞIZ"

Haftaya yapacağı Asya ziyareti kapsamında Güney Kore'de Çinli mevkidaşı Şi ile bir araya geleceğini, birçok konuda değerlendirmeler yapacaklarını vurgulayan Trump, "(Şi ile) Rusya-Ukrayna meselesini konuşacağız." dedi.

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞECEKTİ

Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP İPTAL ETTİ

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.