Trump: Ulusal Muhafız birliklerinin sonraki hedefi San Francisco

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkent Washington'dan sonra bazı diğer eyaletlere ilişkin de güvenlik hamleleri sürüyor.

Politico'nun haberine göre Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) suçla mücadelesiyle ilgili basın toplantısında, suç oranlarının yüksek olduğu şehirlerde federal kontrol sağlama çabalarına ilişkin konuştu.

"ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUM"

Bu kapsamda Ulusal Muhafız birliklerinin bir sonraki hedefinin San Francisco olabileceği ima eden Trump, "San Francisco'ya bakılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Kenti mükemmel hale getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

San Francisco'nun şu anda "bir karmaşa" içinde olduğunu söyleyen Trump, her ABD vatandaşının "saldırıya uğrama korkusu olmadan" yaşama hakkı olduğunu belirtti.

TRUMP'IN DEMOKRAT AĞIRLIKLI KENTLERE YÖNELİK ASKERİ HAMLELERİ

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

EŞETİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi 4 Ekim'de, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 Ulusal Muhafız görevlendirirken, 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açılırken, yasal süreç devam ediyor.