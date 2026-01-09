Trump, Venezuela'dan elde ettikleri petrol kazancını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'nın başkentine düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasının yankıları devam ediyor.

MADURO'NUN KAÇIRILMASI

ABD, Venezuela'yı bir süredir uyuşturucu dağıtımı yapmak ve gayrimeşru bir diktatörlük ile yönetilmekle itham ediyordu.

Aylardır planlandığı açıklanan bir gece operasyonu ile Venezuela başkenti Karakas'a saldırı gerçekleştirildi ve Başkan Maduro eşiyle birlikte Amerikan güçleri tarafından yakalanarak ABD'ye getirildi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Geçidi Devlet Başkanı konumuna getirilirken ülkenin geleceği ve ABD'nin planları hakkında spekülasyonlar sürüyor.

DONALD TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump askeri müdahalenin ardından bölgenin durumunu, ABD'nin rolünü ve Venezuela'nın geleceğini değerlendirdi.

"VENEZUELA'YI TAMAMEN ELE GEÇİRDİK"

Fox News ekranlarında konuşan Trump'ın "Venezuela'yı tamamen ele geçirdik." sözleri dikkat çekti.

Başkan Trump, Venezuela'yı "güçlü ve iyi" hale getireceklerini ve eninde sonunda ülkede demokratik bir seçim gerçekleşeceğini söyledi.

Donald Trump, Venezuela üzerinde güç sahibi olduklarını daha önce dile getirmiş olsa da Venezuela hükümetinin ABD'ye karşı direniş söylemleri Başkan'ın sözlerini sorgulatmıştı.a

"GÜNDE 4 MİLYAR DOLARLIK PETROL ALIYORUZ"

"Bir günde 4 milyar dolarlık petrol alıyoruz. Bu artacak," açıklamasında bulunan ABD Başkanı, "Bütün büyük petrol şirketleri geliyor." dedi.

Donald Trump, petrolden elde edilen gelirin bir kısmını ABD'nin, bir kısmını da Venezuela'nın alacağını belirtti.

"BÖLGEYE İSTİKRAR GETİRDİK"

Venezuela'daki askeri müdahalelerini övgüyle anlatan Başkan Trump, "Bölgeye istikrar getirdik. İstikrar ve çok daha düşük petrol fiyatları getirdik." ifadelerini kullandı