Trump'ın Colorado mücadelesi: Oy pusulası kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı Colorado'da seçimlere katılımıyla ilgili engellemelerle karşılaşan Trump, adının oy pusulasında yer alması için harekete geçti. Karar, ABD Yüksek Mahkemesi'ne götürüldü.

AA

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Donald Trump, Colorado'da engellemeyle karşılaştı.

Trump'ın adının, Colorado'daki seçimlerle ilgili oy pusulalarında yer alması istenmiyor.

Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışına hazırlanan Trump, Colorado eyaletinde seçimlere katılmasını engelleyen kararı temyize götürdü.

Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık seçim yarışına hazırlanırken bir yandan da hakkındaki davalar ve hukuki kararlarla uğraşıyor.

Kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı

Trump, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin aralık ayında aldığı ve kendisini 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol almakla suçlayıp bundan dolayı eyaletteki ön seçimlere katılamayacağına hükmeden kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'ne götürdü.

Oy pusulası tartışması

Trump'ın avukatları, hiçbir eyalet mahkemesinin bir başkan adayını oy pusulasına girmekten alıkoyamayacağını ve Colorado Yüksek Mahkemesi'nin ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını savundu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, yakın zamanda söz konusu başvuruyu ele alıp bir karar vermesi bekleniyor.

Trump ile ilgili yaşananlar

Colorado eyaletinin ardından Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık 2023'te Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'nin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.

Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı, 5 Mart'ta her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer alamayacak.

İki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ise ABD Yüksek Mahkemesi verecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)