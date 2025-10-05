Trump'ın Gazze planı İsrail hükümetini karıştırdı

Aşırı sağcı bakanlardan 'mağlubiyet' vurgusu...

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları, cumartesi akşamı Yahudi inancına göre dinlenme ve ibadet günü olan Şabat'ın (cumartesi) sona ermesinin hemen ardından soluğu Netanyahu'nun ofisinde aldı.

AŞIRI SAĞCILAR İSTİFA KOZUNU OYNADI

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın Gazze planına itirazlarını dile getirdi.

Smotrich ve Ben-Gvir, Başbakan'a ateşkeste "birinci aşamayı bekleyeceklerini, hükümette kalıp kalmamaya sonrasında karar vereceklerini" söyledi.

Ben-Gvir, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Hamas var olmaya devam ederse hükümette kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Hamas'ın "yok edilmesi gerektiğini" savunan Ben-Gvir, İsrail'e en ağır felaketi yaşatan "Hamas'ın yeniden doğmasını sağlayacak bir sürecin parçası olmayacaklarını" ileri sürdü.

HAMAS, ESİR TAKASINI KABUL ETTİ

Hamas dün, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.