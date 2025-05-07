Trump'tan Hindistan - Pakistan açıklaması: Çabuk sona ermesini umuyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yemin töreninde yaptığı konuşmada, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ"

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

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HİNDİSTAN - PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.