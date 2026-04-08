Trump’tan İran ateşkesi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden gerilimin ardından tarafların barışa yönelmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Trump, hem İran’ın hem de diğer aktörlerin çatışma ortamından yorulduğunu belirterek, yeni sürecin istikrar açısından umut verici olduğunu ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ PLAN

Trump, enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin artırılması için ABD’nin aktif rol üstleneceğini açıkladı. Deniz trafiğinin düzenlenmesi ve olası risklerin azaltılması adına çeşitli adımların atılacağını dile getirdi.

"EKONOMİK KAZANIMLAR MÜMKÜN"

Ateşkesin sadece güvenlik değil ekonomik açıdan da fırsatlar barındırdığını belirten Trump, bölgedeki normalleşmenin ciddi mali getiriler sağlayabileceğini söyledi. İran’ın yeniden yapılanma sürecine girebileceğini kaydeden Trump, bu sürecin bölgesel kalkınmayı hızlandırabileceğini ifade etti.

ABD, BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da ABD’nin bölgedeki varlığını sürdüreceğini belirten Trump, gelişmelerin yakından takip edileceğini vurguladı. Sürecin sorunsuz ilerlemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.

"ORTA DOĞU İÇİN YENİ BİR DÖNEM"

Trump, mevcut sürecin başarıyla devam etmesi halinde Orta Doğu’da yeni bir dönemin başlayabileceğini belirterek, bölgenin “altın çağ” olarak nitelendirilebilecek bir sürece girebileceğini sözlerine ekledi.