Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı uyarısı: 20 kat sert karşılık veririz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol sevkiyatını durdurmaya yönelik herhangi bir adım atmasının ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

Trump, İran’ın böyle bir girişimde bulunması durumunda ABD’nin çok daha güçlü bir askeri karşılık vereceğini ifade ederek, “Eğer İran Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır.” dedi.

"KOLAYCA YOK EDİLEBİLECEK HEDEFLER VURULUR"

Trump açıklamasında, İran’ın kritik hedeflerinin ABD için kolay hedefler olduğunu ileri sürerek, olası bir operasyonun ülkenin yeniden inşa edilmesini neredeyse imkânsız hale getirebileceğini savundu.

"BOĞAZIN AÇIK KALMASI, ABD'NİN HEDİYESİ"

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının küresel enerji ticareti açısından kritik olduğunu vurguladı. Trump, özellikle Çin gibi bu güzergâhı yoğun kullanan ülkeler için boğazın açık kalmasının “ABD’nin sağladığı bir avantaj” olduğunu ifade etti.

BOĞAZIN KONTROLÜ GÜNDEME GELMİŞTİ

Trump, 9 Mart’ta CBS News’e verdiği röportajda da Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü gündemine alabileceğini söylemişti. Trump, “Şu anda bazı gemiler geçiş yapıyor ancak boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN KARŞI HAMLE

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump’ın açıklamalarına karşılık dikkat çeken bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerinin gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceği bildirildi.