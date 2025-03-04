Trump'tan Kanada'ya gümrük vergilerine ilişkin yeni tehdit

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ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan açıklama geldi.

Trudeau, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı gümrük vergileri koyacaklarını açıkladı.

Bunun üzerine yeni bir açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı bir kez daha tehdit etti.

"ABD'YE MİSİLLEME TARİFESİ UYGULADIĞINDA, BİZİM KARŞILIKLI TARİFEMİZ DE DERHAL AYNI MİKTARDA ARTACAKTIR"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri konusunda konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya karşılık verdi.

Trump, "Lütfen Kanada Valisi Trudeau'ya söyleyin; ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtmişti.