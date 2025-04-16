AA

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, her gün yeni bir kararı duyuyor.

Ticaret savaşlarına yol açan vergileri açıklayan Trump, bu kez ülkesinde kömürle çalışan 66 enerji santraline 2 yıllık süreyle olmak üzere muafiyet tanıdı.

ABD Çevre Ajansı (EPA) internet sitesinde, Trump yönetiminin 47 enerji şirketine getirdiği muafiyetleri içeren bir liste paylaşıldı.

Ülkedeki çevreci kuruluşlar ise Trump yönetiminin muafiyet kararına tepki gösterdi.

"MUAFİYET ENERJİ GÜVENLİĞİNİ DESTEKLEYECEK"

Buna göre, kömürle çalışan en az 66 enerji santrali işleten 47 şirketin, cıva, arsenik ve benzen gibi kimyasalların emisyonlarını azaltmayı şart koşan yasadan 2 yıllığına muaf olacağı aktarıldı.

EPA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu muafiyetin "kömür yakıtlı elektrik üretimini, şebekelerin güvenilir olmasını, elektriğin uygun fiyatla sağlanmasını ve enerji güvenliğini destekleyeceği" kaydedildi.

"FEDERAL YASALARIN KALBİNDE DELİK AÇILDI"

ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Biyolojik Çeşitlilik Merkezinin avukatı Maya Golden-Krasner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin tanıdığı muafiyetin, solunan havanın korunması için kabul edilen federal yasaların "kalbinde delik açtığını" belirtti.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, ayrıca kömür üretimini artırmaya yönelik başkanlık kararnamesine imza atmıştı.