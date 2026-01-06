Trump’tan Venezuela açıklaması: Savaş yok, seçim yok

- ABD Başkanı Trump, Venezuela ile savaş olmayacağını belirtti.
- Önümüzdeki 30 gün içinde Venezuela'da yeni bir seçim yapılmayacağını söyledi.
- Trump, Maduro'nun yakalanmasının ardından bölgeye yönelik sert açıklamalar yaptı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından yakalanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yönelik sert açıklamaları sürüyor.
NBC News’e konuşan Trump, Venezuela ile savaş halinde olmadıklarını vurgulayarak, ülkede önümüzdeki 30 gün içinde yeni bir seçim yapılmayacağını ifade etti.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"VENEZUELA İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ"
"Venezuela ile savaşta değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaş halindeyiz.
"30 GÜN İÇİNDE SEÇİM OLMAYACAK"
Ülkede 30 gün içinde seçim olmayacak. Önce ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor. Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanmasının hiçbir yolu yok. Uzun vadeli iş birliği gerekiyor.
PETROL ŞİRKETLERİNE MESAJ
Venezuela'nın enerji alt yapısını inşa etmek için çok büyük miktarda para harcanması gerek. Petrol şirketleri bu masrafları karşılayacak. Daha sonra bizden veya gelirler yoluyla ödemesi yapılacak."