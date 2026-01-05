Venezuela'nın yeni başkanı Rodriguez yemin etti

- Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak yemin ederek görevi devraldı.
- Rodriguez, Maduro ve eşinin ABD tarafından alıkonulmasından dolayı üzüntüsünü belirtti.
- Ulusal Meclis önünde yapılan törende, Hugo Chavez'e olan bağlılığını dile getirdi.
Venezuela siyasetinde sıcak anlar yaşanıyor..
ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a operasyon düzenleyip Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi.
Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bugün resmen görevi devraldı.
YEMİN ETTİ
Ulusal Meclis önünde Venezuela'nın geçici başkanı olarak yemin eden Rodriguez, "Komutan Hugo Chavez'e yemin ederim" dedi.
Rodriguez ayrıca, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutuklanmasını kastederek, iki kahramanın "kaçırılmasından" duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.