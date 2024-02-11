Türkiye'ye F-16 satışında ABD Kongresi'ndeki itiraz süreci aşıldı Kongre'deki inceleme ve itiraz dönemi sona erdi. İlgili kurumların satış sürecine başlamasının önündeki engeller kalktı.

AA & Ensonhaber

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında kritik bir eşik daha geçildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kongre'deki sessizlik süreci devam ediyor. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor." demişti.

Süreç, itiraz olmadan tamamlandı. 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan sona erdi.

Bu gelişme, ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından yaşandı.

İtirazla ilgili işlem yapılmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak'ta Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme geldi.

Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

Satış sürecinin önündeki engel kalktı

Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongre'deki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi.

ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.

15 günlük süreç

Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor.

F-16 satışına onay veren komiteler

Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.

Türkiye'nin ABD'ye ilettiği talepler

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti.

Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.