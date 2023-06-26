Ukrayna askerlerini taşıyan aracın mayına çarptığı an Mayına çarpan araçtaki askerler etrafa savruldu. Patlamanın şiddeti, askerlerden birinin vücudundaki kameraya yansıdı.

ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın perde arkasına dair bir görüntü daha ortaya çıktı.

Askeri araçla arazide ilerleyen Ukrayna askerlerinin yolculuğu patlamayla sonlandı.

Araç içinden kayıtlara geçen görüntülerde, içinde askerlerin bulunduğu araç harekete geçtikten bir süre sonra mayına çarptı.

Şiddetli patlama askerleri savurdu

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen şiddetli patlama sonucu askerler etrafa savruldu.

Bazı askerlerin yerde hareketsiz yattığı, bazılarının da sürünerek ilerlemeye çalıştığı ve olayın şokunu üzerlerinden atamadıkları görüldü.

Patlama anı ve sonrası askerlerden birinin vücudundaki kameraya yansırken, askerlerin çığlıkları da duyuldu.

Söz konusu Ukrayna askerlerinin akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.