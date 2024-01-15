Ukrayna: Rusya'nın iki uçağını vurduk Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusuna ait iki uçağın Azak Denizi'nde düşürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, 'mükemmel bir planlama' ifadesini kullanıldı.

AA & Ensonhaber

Rusya'nın iki uçağı, Ukrayna tarafından düşürüldü.

Uçaklardan birinin radar tespit, diğerinin ise komuta kontrol alanında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Kiev'den yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait hava araçlarına saldırının Azak Denizi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Radar tespit ve komuta kontrol uçaklarını vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu.

Zalujnıy, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Rus hava teçhizatlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna: Mükemmel bir planlama

Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Azak Denizi bölgesinde mükemmel bir şekilde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon için hava kuvvetlerine teşekkür ederim.

Göreve başladıktan hemen sonra düşürüldü

Financial Times, saldırının düzenlendiği bölgenin haritasını yayınlarken, Zalujnıy gelişmeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Ukrayna basını, A-50 uçağının, Zaporijya Oblastı'nın Kyrylivka bölgesinde göreve başladıktan hemen sonra yerel saatle 21.10 civarında düşürüldüğünü aktardı.

IL-22 uçağının ise yerel saatle 21.00 civarında Azak Denizi'nde vurulmadan önce, Herson Obastı'nın Strilkove bölgesinde uçtuğu bildirildi.

A-50 uçağının kritik işlevleri

Rusya'nın A-50 uçağının, Ukrayna savaşı için hava savunma sistemlerinin tespiti, güdümlü füzeler ve Rus savaş uçakları için hedeflerin koordine edilmesi gibi birçok kritik işlevi yerine getirdiğine dikkat çekildi.

Bu uçaklardan Moskova'nın elinde 9 adet olduğu notuna yer verildi.

Kiev: Rusya, 370 bin 980 askerini kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 15 Ocak tarihli açıklamasına göre, Rusya, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 370 bin 980 askerini kaybetti.

Son 24 saatte ölen 980 askerin de bu kayıplara dahil olduğu belirtildi.