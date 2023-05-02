ABD'li eski asker Cooper Andrews, Ukrayna'da öldürüldü
ensonhaber.com

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı savaşmaları için gönüllü savaşçılar sevk edildi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da o savaşçılardan biri öldürüldü.

Annesi ve meslektaşlarına göre, eski bir denizcisi olan 26 yaşındaki Cooper 'Harris' Andrews, geçen hafta Bahmut'ta hayatını kaybetti.

Havan topu isabet etti

Annesi Willow, Andrews'a havan topunun isabet ettiğini söyledi. Şehirde devam eden çatışmalar nedeniyle Andrew'un cesedinin henüz bulunamadığı belirtiliyor.

Arkadaşları, söz konusu askerin, sivillerin şehirden tahliyesine yardım ederken öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

ABD'den Ukrayna'ya gitti

CNN International'ın haberine göre, Andrews, kasım ayında Ohio'dan ayrıldı ve ordusuna yardım eden bir grup yabancı savaşçı olan Ukrayna'daki Yabancı Lejyon'a katıldı.

Anne Andrew, oğlunun sözleşmesinin mart ayında bitmesine rağmen, kalmaya karar verdiğini anlattı.

Washington doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, kişinin adını vermeden "Ukrayna'da bir ABD vatandaşının ölümünü doğrulayabileceğini" açıkladı:

Aileyle iletişim halindeyiz ve olası tüm konsolosluk yardımını sağlıyoruz. Bu zor dönemde ailenin mahremiyetine saygımızdan dolayı ekleyecek başka bir şeyimiz yok.

Gözden Kaçmasın Ukrayna: Vatikan'ın bahsettiği barış görüşmelerinden haberimiz yok Haberin Detayları
ABD'den Rusya iddiası: Son beş ayda Ukrayna'da 100 bin kayıp verdiler Haberin Detayları