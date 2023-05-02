ABD'li eski asker Cooper Andrews, Ukrayna'da öldürüldü

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı savaşmaları için gönüllü savaşçılar sevk edildi.
Şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da o savaşçılardan biri öldürüldü.
Annesi ve meslektaşlarına göre, eski bir ABD denizcisi olan 26 yaşındaki Cooper 'Harris' Andrews, geçen hafta Bahmut'ta hayatını kaybetti.
Havan topu isabet etti
Annesi Willow, Andrews'a havan topunun isabet ettiğini söyledi. Şehirde devam eden çatışmalar nedeniyle Andrew'un cesedinin henüz bulunamadığı belirtiliyor.
Arkadaşları, söz konusu askerin, sivillerin şehirden tahliyesine yardım ederken öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
ABD'den Ukrayna'ya gitti
CNN International'ın haberine göre, Andrews, kasım ayında Ohio'dan ayrıldı ve Ukrayna ordusuna yardım eden bir grup yabancı savaşçı olan Ukrayna'daki Yabancı Lejyon'a katıldı.
Anne Andrew, oğlunun sözleşmesinin mart ayında bitmesine rağmen, kalmaya karar verdiğini anlattı.
Washington doğruladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, kişinin adını vermeden "Ukrayna'da bir ABD vatandaşının ölümünü doğrulayabileceğini" açıkladı:
Aileyle iletişim halindeyiz ve olası tüm konsolosluk yardımını sağlıyoruz. Bu zor dönemde ailenin mahremiyetine saygımızdan dolayı ekleyecek başka bir şeyimiz yok.