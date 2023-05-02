ABD'li eski asker Cooper Andrews, Ukrayna'da öldürüldü 26 yaşındaki asker, havan topunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle Andrew'un cesedi henüz bulunamadı.

ensonhaber.com

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı savaşmaları için gönüllü savaşçılar sevk edildi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da o savaşçılardan biri öldürüldü.

Annesi ve meslektaşlarına göre, eski bir ABD denizcisi olan 26 yaşındaki Cooper 'Harris' Andrews, geçen hafta Bahmut'ta hayatını kaybetti.

Havan topu isabet etti

Annesi Willow, Andrews'a havan topunun isabet ettiğini söyledi. Şehirde devam eden çatışmalar nedeniyle Andrew'un cesedinin henüz bulunamadığı belirtiliyor.

Arkadaşları, söz konusu askerin, sivillerin şehirden tahliyesine yardım ederken öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

ABD'den Ukrayna'ya gitti

CNN International'ın haberine göre, Andrews, kasım ayında Ohio'dan ayrıldı ve Ukrayna ordusuna yardım eden bir grup yabancı savaşçı olan Ukrayna'daki Yabancı Lejyon'a katıldı.

Anne Andrew, oğlunun sözleşmesinin mart ayında bitmesine rağmen, kalmaya karar verdiğini anlattı.

Washington doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, kişinin adını vermeden "Ukrayna'da bir ABD vatandaşının ölümünü doğrulayabileceğini" açıkladı: