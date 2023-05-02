Ukrayna: Vatikan'ın bahsettiği barış görüşmelerinden haberimiz yok Kiev yönetimi, Papa'nın ifadelerini yalanlayan bir açıklamaya imza attı. Açıklamada, "Eğer görüşmeler oluyorsa, bizim bilgimiz olmadan oluyordur" denildi.

ensonhaber.com

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için kapalı kapılar ardında barış görüşmeleri yürüttüklerini söyledi.

Papa, gizli müzakerelere Vatikan'ın da dahil olduğunu söyledi, ancak Kiev yönetiminden farklı bir açıklama geldi.

Ukrayna, Rusya ile anlaşmazlığı çözmek üzere Vatikan'ın da katıldığı bir barış misyonu hakkında "bilgisi olmadığını" söyledi.

Kiev: Barış görüşmesinden haberimiz yok

Devlet Başkanlığı ofisine yakın bir Ukraynalı yetkili, CNN International'a "Başkan Zelensky, Ukrayna adına bu tür görüşmelere razı olmadı." dedi ve ekledi:

Eğer görüşmeler oluyorsa, bizim bilgimiz ve onayımız olmadan oluyordur.

Papa: Halka açık değil

Vatikan Devlet Başkanı da olan Papa, Macaristan dönüşü yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Halihazırda devam eden bir misyon var ama halka açık değil. Bu ne zaman halka açıklanır, o zaman bunun hakkında da konuşurum.

Papa'ya Ukrayna daveti

Geçen hafta Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Papa Francis ile Vatikan'da bir araya geldi ve Zelensky'nin ortaya koyduğu bir "barış formülünü" tartıştığını söyledi.

Başbakan Şmihal, Papa'yı Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet etti.