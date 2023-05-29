Uluslararası medyanın gözünden 28 Mayıs seçimi: Erdoğan kazandı Çeşitli basın kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğine dikkati çekti.

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İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ilk turda olduğu gibi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Erdoğan, oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,84'te kaldı.

Guardian, Erdoğan'ın konuşmasını aktardı: Kazanan Türkiye

İngiltere'den The Guardian gazetesi, "Cumhurbaşkanı seçimini Recep Tayyip Erdoğan kazandı" diye yazdı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, Erdoğan'ın ikinci turda muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'na karşı zaferini doğruladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden toplanan yüz binlere seslenen Erdoğan'ın, "Kazanan yalnızca biz değiliz. Türkiye kazandı, demokrasimiz kazandı." ifadeleri paylaşıldı.

Xinhua: Erdoğan kazandı

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, "Erdoğan kazandı" ifadesiyle seçim sonuçları hakkında okurlarını bilgilendirdi.

Erdoğan'ın önce bir otobüsün üzerinden, sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirdiği konuşmalardan bazı kesitlere yer verildi.

Haberde, "Erdoğan, pazar günü cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin galibi ilan edildi. Bir 5 yıl süreyle daha görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Amerika'nın Sesi: Yeniden kazandı

Amerika'nın Sesi'nin İngilizce servisi tarafından paylaşılan haberde şu bilgilere yer verildi:

Görevdeki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılan ikinci tur seçimleri yeniden kazandı. Erdoğan, resmi olmayan ön sonuçların kendisine oyların yüzde 52'sini vermesinin ardından destekçilerine seslendi.



Erdoğan, ilk turda az farkla zaferi kaybettikten sonra pazar günkü oylama için öndeydi.

Le Monde: Ankara'nın ustası Erdoğan

Fransa basınından Le Monde, "Ankara'nın ustası Erdoğan"ın üçüncü kez zafer ilan ettiğini aktardı.

2003'ten bu yana görevde olan Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta tekrar cumhurbaşkanı koltuğu için seçildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu arasında oluşan sonucun "şaşırtıcı olmadığı" kaydedildi.