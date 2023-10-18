UNICEF'ten Gazze'de acil ateşkes çağrısı UNICEF, İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalamasını şiddetle kınayarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

Son olarak İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

UNICEF'ten acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.

Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var" vurgusunda bulunuldu.