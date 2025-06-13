Ürdün, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

AA

İsrail'in, İran'a saldırısı sonrası bölgede endişe hakim.

Irak, artan gerilime karşı hava sahasını kapatırken ikinci bir açıklamada Ürdün'den geldi.

"UÇUŞLARIN ASKIYA ALINMASI KARARI ALINMIŞTIR"

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamada, "Bölgede yaşanan askeri gerilim kaynaklı oluşabilecek riskler nedeniyle, ülke hava sahasının geçici olarak kapatılması ve tüm gelen, giden ve ülke üzerinden geçen uçuşların askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.

Açıklamada, kararın uluslararası sivil havacılık güvenliği anlaşmaları doğrultusundaki sözleşmelere uygun olarak alındığı vurgulandı.

KARAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Sivil Havacılık Kurumu, söz konusu tedbirin yolcu ve uçuş güvenliğini korumaya yönelik önleyici bir adım olduğunu belirterek, gelişmelere ve risk değerlendirmelerine göre kararın yeniden gözden geçirileceğini aktardı.

Ayrıca hava yolu şirketlerine, yolcular ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli duyuruların yapılacağı kaydedildi.

SALDIRILARDA ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.