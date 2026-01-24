Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen ABD'li eski olimpik sporcu tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de FBI için oldukça önemli bir şahsın tutuklandığı açıklandı.

Eski Olimpiyat snowboard sporcusu ve çok sayıda cinayeti organize etmekle suçlanan uyuşturucu baronu Ryan Wedding, Meksika'da tutuklanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü.

FBI DİREKTÖRÜ BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

FBI Direktörü Kash Patel, Los Angeles'ın doğusundaki Güney Kaliforniya'daki Ontario Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 44 yaşındaki Kanadalı vatandaş Wedding'in Perşembe gecesi Mexico City'de gözaltına alındığını söyledi.

Basın toplantısı sırasında Patel, arkasındaki uçağı işaret ederek gazetecilere Wedding'in uçaktan indirildiğini belirtti.

MEKSİKA'DAN KELEPÇELERLE GETİRİLDİ

Los Angeles'taki bir FBI yetkilisi CBS News'e verdiği demeçte, Wedding'i taşıyan ABD hükümetine ait uçağın Cuma günü yerel saatle yaklaşık 08:00'de Meksika'dan gelerek havaalanına indiğini söyledi.

FBI tarafından sağlanan bir video klibinde, kelepçeli Wedding'in kot pantolon, spor ayakkabı, sweatshirt, yelek ve beyzbol şapkası giymiş halde, FBI ajanları eşliğinde uçaktan inen merdivenlerden aşağı indiği görülüyor. Başka bir klipte ise Wedding ve yetkililerin uçaktan uzaklaştığı gösteriliyor.

"MODERN ZAMANLARIN PABLO ESCOBAR'I"

"Ryan Wedding'in ne kadar kötü bir adam olduğunu size anlatmak için şunu söyleyeyim: Olimpiyat snowboardcusundan modern zamanların en büyük uyuşturucu kaçakçısına dönüştü," diyen Patel, "O, modern zamanların El Chapo'su, modern zamanların Pablo Escobar'ı ve adaletten kaçabileceğini sandı." ifadelerini kullandı.

"EN VAHŞİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ"

Kasım ayında yetkililer ödülü artırdığında, ABD Başsavcısı Pam Bondi, Wedding'in iddia edilen operasyonunu "dünyanın en üretken ve vahşi uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri" olarak tanımladı.

2002'DE KIŞ OLİMPİYATLARINDA YARIŞMIŞTI

Kolombiya'dan, Meksika üzerinden ABD ve Kanada'ya kokain taşıyan büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini yönetmekle suçlanan Wedding, 2002 Salt Lake City Kış Olimpiyatları'nda yarışmıştı.

EN ÇOK ARANAN 10 KAÇAK LİSTESİNDEYDİ

Patel, Cuma günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Wedding'in iddia edilen operasyonunu Sinaloa Karteli üyesi olarak yürüttüğünü ve Wedding'in on yıldan fazla bir süredir Meksika'da saklandığına inanıldığını söyledi.

Wedding, geçen yıl FBI'ın En Çok Aranan 10 Kaçak listesine eklenmişti.