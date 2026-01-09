Vance: Trump ile Petro verimli bir görüşme gerçekleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Donald Trump yönetimindeki ABD, bir süredir gerginlik yaşadığı Venezuela'ya 3 Ocak'ta operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalanıp ABD'ye getirildi.

Maduro'nun ABD mahkemelerinde yargılanmasına başlanırken, gözler Donald Trump'ın bir süredir tehdit ettiği Kolombiya'ya çevrildi.

Bu kapsamda Donald Trump ve Kolombiya lideri Gustavo Petro bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"ÇOK VERİMLİ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Başkan (Trump), Kolombiya Cumhurbaşkanı ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptı." dedi.

Vance, görüşmenin Karayipler bölgesinde suç kartellerinin gücünü zayıflatarak barışı teşvik etmeye yönelik daha geniş çabalara destek verme fırsatı sunacağını belirtti.

BÖLGEDE HER DÜZEYDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR MESAJI

Uyuşturucu dahil yasa dışı gelir kaynaklarını hedef almanın bölgedeki istikrarsızlığı azaltmaya yardımcı olacağını dile getiren Vance, bu konuda bölgedeki dostlarıyla her düzeyde görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

"İSTİKRARSIZLAŞTIRICI GÜÇLERDEN BİRİNİ ORTADAN KALDIMIŞ OLUYORSUNUZ"

ABD'nin bölgede gücü kartel örgütlerinden alıp meşru hükümetlere teslim etmeye istekli olduğunu savunan Vance, şunları kaydetti:

"Aslında bunun Karayipler'de barış için gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum çünkü yasa dışı kartel gelirlerinin önemli bir kaynağını yani kokain ticaretini, fentanil ticaretini ve diğer yasa dışı gelir kaynaklarını ortadan kaldırdığınızda, aslında Latin Amerika ve Karayipler'deki ana istikrarsızlaştırıcı güçlerden birinin gücünü ortadan kaldırmış oluyorsunuz."

ÖNCE UYAR, SONRA 'TAKDİR'

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımında, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer veren Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da görüşmeler planlandığı bilgisini paylaşmıştı.

TRUMP DAHA ÖNCE DE TEHDİTLERDE BULUNMUŞTU

Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.