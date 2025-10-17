Vatikan: İtalya'da istismarla mücadelede direnç var

Vatikan'ın Papalık Çocukları Koruma Komisyonu'nun yıllık raporunda İtalyan Katolik Kilisesi'nin özellikle Katolik din adamlarının karıştığı cinsel istismar gibi hadiseleri ele almada bazı zorluklar yaşadığı, İtalya'da istismarla mücadelede 'önemli bir kültürel' direnç olduğu belirtildi.

Kültürel bazı tabuların mağdurların ve ailelerinin deneyimleri hakkında konuşmalarını ve bunları yetkililere bildirmelerini zorlaştırabildiği ifade edildi.

Ayrıca İtalyan Kilisesi'nin konuyu araştırmada Vatikan ile işbirliğinin kısmi olduğu, komisyonun 5 yılda bir düzenlediği koruma anketine İtalya'daki 226 piskoposluktan yalnızca 81'inin yanıt verdiği aktarıldı.

İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETME ÇAĞRISI

İtalyan Katolik Kilisesi'ne farklı düzeylerde sivil makamlarla işbirliğini genişletme çağrısı da yapıldığı bildirildi.

Bununla beraber komisyonun İtalyan Katolik Kilisesi'nin en üst organı olan İtalya Piskoposlar Konferansı'nın yerel kiliseleri profesyonel ve eğitimli personelle desteklemek üzere tasarlanmış 'koordinasyon, eğitim ve denetim' için çok katmanlı bir sistem oluşturma çalışmalarını takdir ettiği belirtildi.

"MAĞDURLARIN YANINDA DURMALIYIZ

Papalık Çocukları Koruma Komisyonu Başkanı Piskopos Thibault Verny, raporun basın toplantısında, "Kilisedeki istismar belasını yenmek için öncelikle mağdurların yanında durmalıyız" dedi.

İtalya Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri ve Cagliari Başpiskoposu Giuseppe Baturi ise komisyonun raporuna yanıt olarak yaptığı açıklamada gerekenin fazlasıyla yapıldığını, özellikle istismar hadiseleriyle mücadeleye dönük bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında 2023 ve 2024’te 42 bin 486 kişiye eğitim verdiklerini kaydetti.