Venezuela muhalefet lideri Machado, Rıza Pehlevi ile görüştü

İran'da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine bir hal alan protesto gösterileri sürerken İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, göstericileri destekleyen videolar paylaşmaya başladı.

İran'da rejimin değişmesi için ABD ve İsrail'den yardım isteyen Pehlevi, Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado ile bir araya geldi.

Machado, Maduro'nun ABD'ye götürülmesinden sonra Venezule lideri olmak için ABD Başkanı Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü vermişti.

AMERİKA'DA BULUŞTULAR

ABD'de gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapan Machado, "Kendi mücadelelerimize dair görüş alışverişinde bulunduk ve çabalarımızı ortak bir amaç doğrultusunda birleştirdik: İran ve Venezuela’nın baskıdan kurtuluşu.

Acımasızca uygulanan baskılara rağmen gelecekleri için muazzam bir cesaretle savaşmaya devam eden İran halkına duyduğum derin hayranlığı dile getirdim." dedi.

"BİZ DE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE OLMALIYIZ"

Mevcut İran yönetimi ile Venezuela arasında ittifak olduğunu öne süren Machado, "Karakas ve Tahran arasındaki ittifak, Venezuela'yı İran nüfuzunun merkez üssü haline getirmiş ve tüm Batı Yarımküre'nin güvenliğini tehlikeye atmıştır." ifadelerini kullandı.

"Otoriter rejimler suç ortaklıklarını derinleştirirken, özgürlükten yana olan bizlerin çok daha yakın bir eş güdüm içinde olması gerekmektedir." diyen Venezuelalı muhalif Machado sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"ÖZGÜR BİR İRAN"

"Bu rejimlerin hayatta kalması sadece ezici bir çoğunlukla demokrasi talep eden vatandaşlarımız için bir trajedi değil, aynı zamanda küresel istikrar ve Amerika Birleşik Devletleri için doğrudan bir tehdittir.

İran rejimi, Venezuela'yı ana platformu olarak kullanarak istikrarsızlığı, terörizmi ve sınırlarının çok ötesine uzanan sınır aşan suç ağlarını beslemektedir. Özgür bir İran ve özgür bir Venezuela sadece birer hedef değil; güvenli ve demokratik bir dünya için temel şartlardır."